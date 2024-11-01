Транспортный налог для малолитражек в Свердловской области: кто будет платить и сколько

Пришло время, когда мы тоже рассматриваем вопрос отмены данного решения. Но при этом важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог. На транспортное средство до 150 л.с не будут платить налоги пенсионеры и инвалиды. На машины мощностью до 200 л.с. для многодетных и участников СВО также не распространяется требование по налогообложению. В целом, на средний легковой автомобиль сумма относительно небольшая. В год — до тысячи рублей получится.