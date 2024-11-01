Транспортный налог для малолитражек в Свердловской области: кто будет платить и сколько

В Свердловской области депутаты Законодательного собрания рассмотрят вопрос о возвращении транспортного налога для малолитражных автомобилей. На Среднем Урале для владельцев легковушек до 100 л.с. налог отменили в 2011 году. Данная инициатива уже одобрена правительством области.
Наш регион — один из последних в стране, где автовладельцы малолитражных машин были освобождены от уплаты налога.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖЕК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ.
В случае принятия закона, налоговая ставка для маломощных машин составит 10 рублей за лошадиную силу. То есть, владельцам легковушек мощностью 100 л.с. дополнительно придется платить по 1000 рублей в год.
— При этом дополнительные доходы в бюджет планируется направить на содержание региональных дорог. В случае принятия изменений платеж за 2025 год будет производиться в 2026 году, — отмечают в правительстве региона.
КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖЕК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Если закон примут, то не платить налог смогут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники СВО.
Кроме того, согласно проекту закона, от уплаты налога будут освобождены родители детей-инвалидов. Стоит отметить, что в пояснениях не указано, об инвалидах каких групп идет речь.
Также от уплаты налога на малолитражки будет освобожден один из родителей, имеющий на попечении трех и более детей до 18 лет. Если старший из детей учится на очном отделении в учебной организации, то эта планка возрастает до 23-х лет.
ЭКСПЕРТЫ — О ВВЕДЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖЕК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
«КП-Екатеринбург» опросила ряд экспертов, спросив, что они думают о возможном возвращении транспортного налога для малолитражных автомобилей в Свердловской области.
«ЛИШНЯЯ НАГРУЗКА НА ГРАЖДАН».
Максим Едрышов, глава «Федерации автовладельцев России», автоэксперт:
— В целях пополнения бюджета региональные власти имеют полное право начислять транспортный налог, также как и имели право его обнулить, что и было сделано в 2011 году. Но сейчас, по всей видимости, в бюджете не хватает средств.
Все это делается для пополнения дорожного фонда, потому что в Свердловской области с 2012 года, в соответствии с законодательством, все деньги, которые поступают с транспортного налога, идут в дорожный фонд.
Это не очень хорошая инициатива. Лишняя нагрузка на граждан. У нас итак достаточно дорогие автомобили и постоянно дорожает бензин и ОСАГО. Считаю, что транспортный налог вообще должен быть отменен, так как мы платим акцизы на топливо.
«ПРИШЛО ВРЕМЯ».
Максим Марамыгин, экономист, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ:
— В Свердловской области действует достаточного много льготных программ, в том числе по налогообложению. И в данном случае по транспортному налогу мы — один из немногих регионов России, где владельцы маломощных автомобилей не оплачивали этот налог.
Пришло время, когда мы тоже рассматриваем вопрос отмены данного решения. Но при этом важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог. На транспортное средство до 150 л.с не будут платить налоги пенсионеры и инвалиды. На машины мощностью до 200 л.с. для многодетных и участников СВО также не распространяется требование по налогообложению. В целом, на средний легковой автомобиль сумма относительно небольшая. В год — до тысячи рублей получится.
Средства, которые бюджет получит от этих налоговых отчислений, пойдут в бюджет Свердловской области и будут направлены на ремонт автомобильных дорог местного значения. Это важное вложение для всех автомобилистов.
«ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА НАГРУЗКА НЕБОЛЬШАЯ».
Юлия Лаврикова, директор института экономики УрО РАН, доктор экономических наук:
— Для автовладельцев, не относящихся к льготным категориям, размер налога — минимальный. Если смотреть долю этого налога в зарплате, то нагрузка на семейный бюджет сильно не вырастет.
Мы все понимаем, что без хороших дорог нельзя говорить о высоком качестве жизни. Каждый из нас хочет, чтобы в Свердловской области дороги были гладкие, ровные, хорошие, безаварийные. Этого достичь можно только, вкладывая средства. Понятно, что в это вкладывает область и в рамках нацпроекта, но еще часть средств поступает именно от налогов граждан.