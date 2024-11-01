В Новосибирской области введен в эксплуатацию мост через реку Омь

Мост связывает два крупных районных центра — село Усть-Тарка и город Татарск. Он был построен в 1970 году и требовал полноценного ремонта для обеспечения круглогодичного бесперебойного проезда.
Подрядчик выполнил работы по замене отдельных частей конструкции моста. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.
Для местных жителей мост является жизненно необходимым, так как обеспечивает прямой выезд к трассе Р-254 «Иртыш», ведущей в сторону Новосибирска и Омска.