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В Новосибирской области введен в эксплуатацию мост через реку Омь

1 ноября стало известно, что в Новосибирской области введен в эксплуатацию мост через реку Омь протяженностью 180 метров.

Источник: Минтранс Новосибирской области

Мост связывает два крупных районных центра — село Усть-Тарка и город Татарск. Он был построен в 1970 году и требовал полноценного ремонта для обеспечения круглогодичного бесперебойного проезда.

Подрядчик выполнил работы по замене отдельных частей конструкции моста. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.

Для местных жителей мост является жизненно необходимым, так как обеспечивает прямой выезд к трассе Р-254 «Иртыш», ведущей в сторону Новосибирска и Омска.

строительство