ГАИ: улицы в центре Минска и у метро «Восток» будут перекрывать четыре дня со 2 ноября

Также в воскресенье, 3 ноября, с 6.30 до 11.00 перекроют участок улицы Ленина от улицы Интернациональной до Немиги, по проспекту Победителей от улицы Немига до пешеходного перехода вблизи дома № 2. Кроме того, ограничат движение с 10.00 до 16.00 часов по улице Комсомольской от пересечения с улицей Карла Маркса до Дома культуры имени Дзержинского, по проспекту Независимости от здания КГБ до пересечения с улицей Ленина. И в этот же день ограничения с 15.00 до 18.00 часов предусмотрены на проспекте Независимости от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Энгельса, по улице Ленина от пересечения с улицей Карла Маркса до магазина заезда на дворовую территорию дома № 6.