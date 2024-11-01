ГАИ: улицы в центре Минска и у метро «Восток» будут перекрывать четыре дня со 2 ноября

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сказали о перекрытии улиц в течение четырех дней в Минске со 2 ноября.
Перекрытие улиц связано с проведение мероприятий в центре Минска. Так, временные ограничение движения транспорта в субботу, 2 ноября, запланированы с 6.30 до 12.00 часов на улице Кирова, а также с 11.00 до 18.00 часов по кольцу площади Старого Аэропорта.
Также в воскресенье, 3 ноября, с 6.30 до 11.00 перекроют участок улицы Ленина от улицы Интернациональной до Немиги, по проспекту Победителей от улицы Немига до пешеходного перехода вблизи дома № 2. Кроме того, ограничат движение с 10.00 до 16.00 часов по улице Комсомольской от пересечения с улицей Карла Маркса до Дома культуры имени Дзержинского, по проспекту Независимости от здания КГБ до пересечения с улицей Ленина. И в этот же день ограничения с 15.00 до 18.00 часов предусмотрены на проспекте Независимости от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Энгельса, по улице Ленина от пересечения с улицей Карла Маркса до магазина заезда на дворовую территорию дома № 6.
В понедельник, 4 ноября, также запланировано перекрытие ряда участков. С 8.30 до 12.00 — по улице Кирова от дома № 17 до дома № 35, по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до улицы Кирова. Затем с 12.00 до 14.30 — по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до пересечения с улицей Революционной, по улице Революционной от улицы Комсомольской до улицы Городской Вал. В обеденное время. с 15.00 до 18.00 будут действовать ограничения по улице Сторожевской от улицы Старовиленской до дома № 33/2.
И на вторник, 5 ноября, в ГАИ предупредили об ограничении движения с 7.00 до 9.30 часов недалеко от метро «Восток» по улице Жасминовой от пересечения с улицей Петра Мстиславца до второго пересечения с улицей Петра Мстиславца, и по улице Жасминовой от второго пересечения с улицей Петра Мстиславца до проспекта Независимости.
Тем временем пьяный белорус угнал машину и приехал к милиционерам в Дрогичине.
А еще мощнейшая вспышка произошла на Солнце ночью 1 ноября — что ждать белорусам.