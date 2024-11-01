«Молюсь, чтобы Господь дал послужить Ему и людям». Епископ Леонтий совершил в Благовещенском соборе Воронежа первое богослужение

— Промысел Божий и воля священноначалия поставили меня продолжать славные традиции великих святителей и иерархов нашего времени, чтобы быть духовным вождем и отцом многочисленной паствы. Я понимаю возложенную на меня великую ответственность и молюсь, чтобы Господь дал мне послужить Ему и Его людям. Чувствую себя неготовым быть таким примером и вождем — не столько исполнять административные и служебные обязанности, сколько быть примером, словом, житием, любовью для всех. Меня утешает, что эта епархия под особым промыслом Божиим — замечательные иерархи, множество храмов. Конечно, мы будем это приумножать и трудиться, чтобы люди приходили к Богу, — подчеркнул новый глава митрополии.