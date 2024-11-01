«Молюсь, чтобы Господь дал послужить Ему и людям». Епископ Леонтий совершил в Благовещенском соборе Воронежа первое богослужение

В пятницу, 1 ноября, в Благовещенском кафедральном соборе состоялось первое богослужение епископа Воронежского и Лискинского Леонтия. Нового правящего архиерея встретили митрополит Сергий (возглавлял воронежскую кафедру более 21 года. — Прим. ред.), епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, епископ Россошанский и Острогожский Дионисий, духовенство митрополии, а также прихожане.
После окончания молебна митрополит Сергий отметил, что очень рад встречать правящего архиерея на воронежской земле.
— Владыка, желаем вам, чтобы эта земля, которая является святой, политой кровью защитников Отечества и кровью новомучеников, земля, которая знаменита тем, что здесь всегда были великие подвижники, молившиеся за святую Русь, стала для вас домом, — обратился Владыка Сергий к епископу Леонтию.
В этот знаменательный день митрополит Сергий вспомнил тех, кто фактически создал епархию и заложил основы ее дальнейшего процветания, — святителя Митрофана Воронежского, кто заботился о пастве после него — святителя Антония. Владыка подчеркнул, что все святители, которые были в синодальный, советский и постсоветский периоды, заслуживают особого внимания. Каждый из них вложил душу в укрепление основ православной веры и ее процветание на воронежской земле.
— Я желаю, чтобы они приняли вас в сонм святителей воронежских и чтобы вы своими молитвами, своими делами показали бы всем нам пример того, как нужно веровать в Бога, как служить Ему и как возносить молитвы о том, чтобы Господь был всегда с нами, — отметил митрополит Сергий.
В ответном слове епископ Леонтий сказал, что назначение на воронежскую кафедру стало для него неожиданностью.
— Промысел Божий и воля священноначалия поставили меня продолжать славные традиции великих святителей и иерархов нашего времени, чтобы быть духовным вождем и отцом многочисленной паствы. Я понимаю возложенную на меня великую ответственность и молюсь, чтобы Господь дал мне послужить Ему и Его людям. Чувствую себя неготовым быть таким примером и вождем — не столько исполнять административные и служебные обязанности, сколько быть примером, словом, житием, любовью для всех. Меня утешает, что эта епархия под особым промыслом Божиим — замечательные иерархи, множество храмов. Конечно, мы будем это приумножать и трудиться, чтобы люди приходили к Богу, — подчеркнул новый глава митрополии.
Епископ Леонтий добавил, что считает большой честью для себя стать преемником выдающегося иерарха Русской Православной Церкви — митрополита Сергия, которого глубоко уважал и почитал еще в годы обучения в семинарии. Владыка Леонтий выразил радость, что Владыка Сергий остается в Воронеже.
Напомним, Священный Синод Русской Православной Церкви определением от 24 октября 2024 года удовлетворил прошение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Синод выразил благодарность митрополиту Сергию за более чем 20-летнее управление Воронежской епархией. Отмечается, что в этот период «число храмов и духовенства существенно увеличилось».