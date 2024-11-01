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В Уфе на улице Тукаева закрыли участок дороги

Это связано с заменой электрического кабеля.

Источник: Башинформ

В Уфе на улице Тукаева частично ограничено движение транспорта рядом с перекрёстком с ул. К. Маркса.

Здесь проводятся работы по замене кабельной линии электросети, сообщили в мэрии.

Перекрытие действует по 5 ноября включительно.