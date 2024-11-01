В Уфе на улице Тукаева закрыли участок дороги

В Уфе на улице Тукаева частично ограничено движение транспорта рядом с перекрёстком с ул. К. Маркса.
Здесь проводятся работы по замене кабельной линии электросети, сообщили в мэрии.
Перекрытие действует по 5 ноября включительно.
Это связано с заменой электрического кабеля.
В Уфе на улице Тукаева частично ограничено движение транспорта рядом с перекрёстком с ул. К. Маркса.
Здесь проводятся работы по замене кабельной линии электросети, сообщили в мэрии.
Перекрытие действует по 5 ноября включительно.