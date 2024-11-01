Ноябрь принес в Петербург первый снег. Посмотрите, как в город приходит зима

Однако мокрый снег быстро тает, не успевая образовать снежный покров. В первую очередь это связано с плюсовой температурой воздуха в Петербурге: 1 ноября она составит от +1 до +3 градусов. К слову, в субботу, 2 ноября, также ожидается мокрый снег и температура воздуха не ниже нуля.