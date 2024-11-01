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Ноябрь принес в Петербург первый снег. Посмотрите, как в город приходит зима

Ноябрь в Петербурге начался со снегом.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 73% 750 мм рт. ст. +15°

Осадки и похолодание в последний месяц осени принес циклон «Мартина». Многие петербуржцы оказались рады окончанию затяжной теплой осени и поделились с «Фонтанкой» и нашим телеграм-каналом «Фонтанка SPB online» кадрами первых снежных хлопьев.

Снег заметили почти во всех районах города, в том числе и в центре. Особенно много его выпало, как обычно, в области.

Однако мокрый снег быстро тает, не успевая образовать снежный покров. В первую очередь это связано с плюсовой температурой воздуха в Петербурге: 1 ноября она составит от +1 до +3 градусов. К слову, в субботу, 2 ноября, также ожидается мокрый снег и температура воздуха не ниже нуля.

Напомним, что до 21 часа 1 ноября в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причина — гололедица.