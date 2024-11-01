Снег, наледь на проводах и гололедица на дорогах: В какие районы Ростовской области придет непогода

— Если фронтальный раздел пройдет днем, осадки будут интенсивными: сначала дождь, потом снег. Из-за минусовых температур возможны налипание снега на проводах, гололедно-изморозевые отложения, гололедица на дорогах. При этом в ночное время этот холодный фронт может размываться. В этом случае осадки также возможны, но они будут уже не такими интенсивными.