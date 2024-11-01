Снег, наледь на проводах и гололедица на дорогах: В какие районы Ростовской области придет непогода

Управление по делам ГО и ЧС Ростова объявило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в первые дни ноября в Ростовской области погода резко ухудшится. Ожидаются дожди, снег и сильный ветер.
Ростовский климатолог Александр Иошпа считает, что сильные осадки могут затронуть не все районы области. Специалист рассказал «КП-Ростов-на-Дону», где погода изменится с наибольшей вероятностью и почему.
— Наша программа показывает, что в субботу, 2 ноября, начнется заток холодного воздуха. Раньше температуры переходили через ноль только в северных районах. Теперь минусовые температуры прогнозируются и в Ростове, и в южных районах ночью, — говорит Александр Иошпа.
Погода начнет меняться 2 ноября. Михаил ФРОЛОВ.
По его словам, похолодание будет сопровождаться осадками. Их интенсивность зависит от того, когда пройдет холодный фронт.
— Если фронтальный раздел пройдет днем, осадки будут интенсивными: сначала дождь, потом снег. Из-за минусовых температур возможны налипание снега на проводах, гололедно-изморозевые отложения, гололедица на дорогах. При этом в ночное время этот холодный фронт может размываться. В этом случае осадки также возможны, но они будут уже не такими интенсивными.
Александр Иошпа предполагает, что с большей вероятностью непогода придет в северные районы. Здесь фронтальный раздел ожидается днем.
Гололедица тоже больше угрожает жителям севера области. При этом в других районах водителям важно помнить о безопасности при движении по мосту.
— Вода в водоемах, Дону и других реках, еще теплая. Поэтому когда приходит холодный воздух, начинается испарение. Из-за этого на мостах над водоемами образуется наледь.
В северных районах прогнозируется гололедица. Алексей БУЛАТОВ.
По словам Иошпы, когда холодный фронт уйдет, облачность начнет рассеиваться. Погода стабилизируется.
— Днем будут плюсовые температуры, ночью — небольшие минусовые.