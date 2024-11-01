Блогер Подоляка сообщил, что команда «Соловьев Live» уволила блогера Юлию Витязеву

Журналистку Витязеву уволили с «Соловьев Live» после ее поста о том, что нападение ВСУ на Курскую область — это «хитрый план» ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Сама журналистка заявила, что не знает о каких-либо решениях по поводу своего увольнения. Она заявила, что никого не дискредитировала, а написанное ей говорил и сам президент Путин. Витязеву раскритиковали российские военные корреспонденты, а в канале «Два майора» назвали ее пост «неудачным попаданием пальцами в кнопки».