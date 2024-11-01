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Ледяной дождь придёт в Нижегородскую область 1 ноября

Местных предупредили о приближающемся погодном явлении.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 73% 750 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Ледяной дождь накроет Нижний Новгород и область 1 ноября. Стихия придет в регион в ближайшие 1−3 часа и может сохраниться до 2 ноября, передает ГУ МЧС по Нижегородской области.

В связи с такой погодой прогнозируется возникновение ЧС, обрушение линий связи и электропередач и падание деревьев. На трассах могут образоваться пробки и ДТП.

Напомним, что нижегородским водителям следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах, выбирать безопасную дистанцию и интервал. Кроме того, лучше ограничить использование автомобилей без особой необходимости.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, не стоит перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.