Ледяной дождь придёт в Нижегородскую область 1 ноября

Ледяной дождь накроет Нижний Новгород и область 1 ноября. Стихия придет в регион в ближайшие 1−3 часа и может сохраниться до 2 ноября, передает ГУ МЧС по Нижегородской области.
В связи с такой погодой прогнозируется возникновение ЧС, обрушение линий связи и электропередач и падание деревьев. На трассах могут образоваться пробки и ДТП.
Напомним, что нижегородским водителям следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах, выбирать безопасную дистанцию и интервал. Кроме того, лучше ограничить использование автомобилей без особой необходимости.
Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, не стоит перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.