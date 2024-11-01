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Мэр Новосибирска рассказал о дальнейших планах ремонта улицы Мира

Ремонт одной из основных магистралей левобережья продолжится в следующем году.

В этом сезоне на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе уложили выравнивающий слой асфальта и заменили трамвайные пути. В следующем году, после естественного оседания, их выведут на один уровень с дорогой. Затем уложат финишный слой асфальта, нанесут разметку, установят дорожные знаки, светофоры и новые остановки.

— Надеемся, что изменения положительно повлияют на безопасность движения и транспортное обслуживание пассажиров, — написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Улица Мира — одна из старейших в левобережье. Ее история началась в 40-х годах прошлого века вместе с развитием завода «Тяжстанкогидропресс», эвакуированного в годы Великой Отечественной войны из центральной части страны. Дома, построенные в стиле сталинского ампира для заводского начальства, до сих пор считаются элитным жильем — здесь высокие потолки, большие кухни и лепнина на стенах.

Екатерина СОСНИНА.