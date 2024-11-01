Мэр Новосибирска рассказал о дальнейших планах ремонта улицы Мира

В этом сезоне на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе уложили выравнивающий слой асфальта и заменили трамвайные пути. В следующем году, после естественного оседания, их выведут на один уровень с дорогой. Затем уложат финишный слой асфальта, нанесут разметку, установят дорожные знаки, светофоры и новые остановки.



— Надеемся, что изменения положительно повлияют на безопасность движения и транспортное обслуживание пассажиров, — написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.