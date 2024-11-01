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Омичам рассказали, как будут работать учреждения здравоохранения в праздники

2 ноября у поликлиник обычный рабочий день, изменения коснутся только режима работы 3 и 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали, как будут работать учреждения здравоохранения в предстоящие выходные, связанные с празднованием Дня народного единства.

2 ноября у учреждений здравоохранения обычный рабочий день. 3 и 4 ноября омские поликлиники будут работать по следующему графику:

Вызвать на дом участкового терапевта или педиатра можно с 9:00 до 14:00.

Выход врачей на дом будет осуществляться с 9:00 до 15:30.

Пациентов в поликлиниках будут принимать дежурные врачи с 9:00 до 14:00.

Дополнительно в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям будут вести специалисты кабинетов неотложной медицинской помощи. Они будут работать с 9:00 до 18:00.

Также в минздраве добавили, что скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.