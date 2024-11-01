Омичам рассказали, как будут работать учреждения здравоохранения в праздники

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали, как будут работать учреждения здравоохранения в предстоящие выходные, связанные с празднованием Дня народного единства.
2 ноября у учреждений здравоохранения обычный рабочий день. 3 и 4 ноября омские поликлиники будут работать по следующему графику:
Вызвать на дом участкового терапевта или педиатра можно с 9:00 до 14:00.
Выход врачей на дом будет осуществляться с 9:00 до 15:30.
Пациентов в поликлиниках будут принимать дежурные врачи с 9:00 до 14:00.
Дополнительно в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям будут вести специалисты кабинетов неотложной медицинской помощи. Они будут работать с 9:00 до 18:00.
Также в минздраве добавили, что скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.