Самый длинный подвесной мост в Беларуси планируют открыть в 2025 году

Находится мост в городе Мосты — в 65 км от областного центра.
Его реконструкция началась в июле этого года, тогда сооружение полностью разобрали, а на его месте наладили понтонную переправу.
Сообщается, что стальные канаты, которые так долго ждали в Мостах, уже готовы к монтажу. Их вес составляет около 40 тонн, а общая длина — 2,5 километра. В данный момент на месте реконструкции идет строительство опор, на которых будет висеть мост: готовы две из четырех.
Все работы планируется завершить в первом квартале 2025 года. Однако, если все пойдет по плану, масштабная реконструкция закончится раньше.
«Если все пойдет, как задумано, то может быть прогуляемся по обновленному мосту и в новогодние праздники», — отмечается в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что участок длиной 10 метров в центре нового моста будет стеклянным. Помимо этого, стеклянный пол украсит еще и необычная подсветка.
Власти Гродненской области рассчитывают, что сооружение станет одной из главных туристических достопримечательностей региона и страны в целом.