Самый длинный подвесной мост в Беларуси планируют открыть в 2025 году

Сообщается, что стальные канаты, которые так долго ждали в Мостах, уже готовы к монтажу. Их вес составляет около 40 тонн, а общая длина — 2,5 километра. В данный момент на месте реконструкции идет строительство опор, на которых будет висеть мост: готовы две из четырех.