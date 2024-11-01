Сильный дождь и мокрый снег прогнозируют в Самаре 2 ноября

В Самарской области продолжает бушевать непогода. 1 ноября в Самаре выпал первый снег, и, похоже, останавливаться он не собирается. 2 ноября в синоптики прогнозируют сильный дождь и мокрый снег.
— Объявлен желтый уровень опасности, — предупредили в Приволжском УГМС.
Сильные осадки будет сопровождать туман. Видимость ухудшиться до 500−1000 метров. А на дорогах может образовываться гололедица. Жителей Самарской области просят быть предельно внимательными на дорогах, не нарушать ПДД, соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы не попасть в ДТП.