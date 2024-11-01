В Екатеринбурге станет больше площадок для выгула собак

«В Екатеринбурге живет множество горожан, владеющих собаками. Им необходима инфраструктура, чтобы выгуливать и дрессировать питомцев. Животные не должны просто гулять по паркам и скверам рядом с людьми, особенно детьми», — сказал глава Екатеринбурга.
Всего в уральской столице 26 площадок для выгула домашних питомцев, из них две находятся в Академическом районе, три в Железнодорожном, две в Кировском, девять в Чкаловском, шесть в Верх-Исетском, две в Октябрьском, одна в Ленинском и одна в Орджоникидзевском. Также места для прогулок с животными есть в парках имени XXII партсъезда, Павлика Морозова, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, в парках возле Камвольного комбината и Турбомоторного завода и в Зеленой роще.
Кроме того, создание площадок для собак инициируют сами екатеринбуржцы, голосуя за проекты благоустройства в своих микрорайонах. Места для прогулок с четвероногими реконструируются по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». По данным городской администрации, сейчас в Екатеринбурге 18 придомовых мест для выгула четвероногих.
Завершая встречу, Орлов поручил искать новые локации для собачьих площадок и порекомендовал обращать внимание как на пустыри, так и на участки, запланированные под застройку или КРТ.
Как писал «ФедералПресс», «собачий парк» на улице Ясной начнут благоустраивать к лету 2025 года.