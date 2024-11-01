В Екатеринбурге станет больше площадок для выгула собак

Всего в уральской столице 26 площадок для выгула домашних питомцев, из них две находятся в Академическом районе, три в Железнодорожном, две в Кировском, девять в Чкаловском, шесть в Верх-Исетском, две в Октябрьском, одна в Ленинском и одна в Орджоникидзевском. Также места для прогулок с животными есть в парках имени XXII партсъезда, Павлика Морозова, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, в парках возле Камвольного комбината и Турбомоторного завода и в Зеленой роще.