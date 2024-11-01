В Жигулевске вновь перенесли сроки открытия школы № 3

Ремонт школы начался летом 2024 года. Подрядчик должен заменить кровлю и инженерные системы трехэтажного здания, обновить фасад и выполнить внутреннюю отделку. Как сообщал глава города, объект должен быть готов к началу учебного года. Несколько раз Илья Сухих сообщал в своем Telegram-канале, что просит подрядчика поторопиться.