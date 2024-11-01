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В Жигулевске вновь перенесли сроки открытия школы № 3

В Жигулевске вновь перенесли сроки открытия школы № 3, капитальный ремонт которой изначально планировалось завершить к началу этого учебного года.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своем Telegram-канале.

«Согласно графику, представленному подрядчиком, вынужден сообщить, что сроки открытия переносятся».

сказал Илья Сухих

Ремонт школы начался летом 2024 года. Подрядчик должен заменить кровлю и инженерные системы трехэтажного здания, обновить фасад и выполнить внутреннюю отделку. Как сообщал глава города, объект должен быть готов к началу учебного года. Несколько раз Илья Сухих сообщал в своем Telegram-канале, что просит подрядчика поторопиться.

По последним данным, «самые сложные и масштабные работы позади».

«Однако к сожалению, не хватает людей на всех видах работ, наблюдается слабая динамика. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле, уделяя внимание качеству выполняемых работ», — сообщил Илья Сухих.

строительство
образование