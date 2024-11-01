Воздействие вспышки Х2.0 на Землю практически полностью исключено

«Практически исключена возможность сколь-либо заметного воздействия ночной вспышки X2.0 на Землю. Судя по всему, событие оказалось полностью локализованным в атмосфере Солнца в результате экранирования области сильными магнитными полями. Пробить этот заслон плазма не смогла, что иногда случается, так как для ухода вещества из солнечной короны в сторону планет оно должно быть разогнано до огромных скоростей — не менее 600 км в секунду», — говорится в сообщении.