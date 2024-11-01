Воздействие вспышки Х2.0 на Землю практически полностью исключено

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ученые на 95% уверены, что вспышка высочайшего класса Х2.0, произошедшая на Солнце ночью, не окажет влияния на Землю, говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Практически исключена возможность сколь-либо заметного воздействия ночной вспышки X2.0 на Землю. Судя по всему, событие оказалось полностью локализованным в атмосфере Солнца в результате экранирования области сильными магнитными полями. Пробить этот заслон плазма не смогла, что иногда случается, так как для ухода вещества из солнечной короны в сторону планет оно должно быть разогнано до огромных скоростей — не менее 600 км в секунду», — говорится в сообщении.
По данным сайта, отсутствие влияния вспышки подтверждено на уровне 95%. «На данный момент отсутствие выброшенных в космос крупных масс подтверждено как минимум по радио и по оптическим наблюдениям Солнца. Предварительные расчеты показывают возможности слабого роста плотности солнечного ветра в понедельник, 4 ноября, но без влияния на геомагнитные индексы», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о вспышке Х2.0, которая произошла на Солнце в ночь на 1 ноября в активной области 3878.