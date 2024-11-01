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Новую визу для иностранцев ввели в Казахстане

В Казахстане введён новый тип визы для современных кочевников Neo Nomad. Она предназначена для зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Источник: pxhere.com

Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии.

«Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов за пределами Казахстана. Заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удалённо в различных сферах — от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции».

сообщили в министерстве.

Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях. Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесёт Казахстану экономическую выгоду.

По данным ведомства, экономический эффект от введения визы составит около 3,6 миллиарда тенге в год, если визу получат 500 человек.

Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда — что является важным аспектом данной программы.

«В результате совместной работы министерств туризма и спорта, иностранных дел, внутренних дел и ряда других заинтересованных государственных органов Казахстан теперь стал частью карты путешествий для современных кочевников. Их количество по всему миру насчитывает более 35 миллионов, и мы намерены создать все условия для их привлечения в нашу страну. Тем более, Алматы и Астана уже входят в топ-150 городов, привлекательных для нео-номадов».

отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
туризм и отдых