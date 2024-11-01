Новую визу для иностранцев ввели в Казахстане

«В результате совместной работы министерств туризма и спорта, иностранных дел, внутренних дел и ряда других заинтересованных государственных органов Казахстан теперь стал частью карты путешествий для современных кочевников. Их количество по всему миру насчитывает более 35 миллионов, и мы намерены создать все условия для их привлечения в нашу страну. Тем более, Алматы и Астана уже входят в топ-150 городов, привлекательных для нео-номадов».