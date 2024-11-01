Облздрав назначил новых главврачей двух ЦРБ

Людмила Павловна — выпускница Волгоградского медицинского университета, окончила интернатуру по специальности «Терапия» в ВолгГМУ в 2010 году и «Анестезиология и реанимация» в 2012 году, прошла профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2016 и 2020 годах. Имеет действующие сертификаты специалиста «Терапия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».