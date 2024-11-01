Созданы первые в мире чипсы на основе рапсового белка

«Мы опередили даже китайских коллег и первыми в мире создали уникальные чипсы по технологиям здорового питания на основе рапсового белка. Они приносят здоровью не вред, а пользу, так как содержат необходимые человеческому организму белки и ненасыщенные жирные кислоты, чипсы не жаренные, а высушенные, то есть не имеют вредных веществ, которые возникают в процессе жарки», — сказала Журавлева.