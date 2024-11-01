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Созданы первые в мире чипсы на основе рапсового белка

Сырье для производства чипсов из рапса достается намного дешевле, чем для картофельных, пояснила старший преподаватель Южно-Уральского государственного университета Наталья Журавлева.

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Первые в мире чипсы на основе рапса, которые в отличие от привычных картофельных содержат практически все необходимые человеческому организму белки и ненасыщенные жирные кислоты, разработали в Челябинске. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Наталья Журавлева.

«Мы опередили даже китайских коллег и первыми в мире создали уникальные чипсы по технологиям здорового питания на основе рапсового белка. Они приносят здоровью не вред, а пользу, так как содержат необходимые человеческому организму белки и ненасыщенные жирные кислоты, чипсы не жаренные, а высушенные, то есть не имеют вредных веществ, которые возникают в процессе жарки», — сказала Журавлева.

Она рассказала, что сырье для производства чипсов из рапса достается намного дешевле, чем для картофельных. Рапс применяется в основном только для выпуска рапсового масла и изготовления корма для животных. После отжима масла остается отход — рапсовый жмых. Из него ученые и выделили сырье, необходимое для производства чипсов.

«Белок — это строительный материал, который помогает восстанавливать мышцы, в том числе после надрывов и растяжения, например, после тренировок у спортсменов. Помимо белка, мы извлекли из рапсового жмыха много микронутриентов, клетчатки, ненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются человеческим организмом, то есть он должен их получать извне, а также витамин В12», — сообщила ученый.

По ее словам, сначала рапсовый жмых обезжиривается, проводится осаждение изолята, получается сухой порошок. Его разводят мясным или овощным бульоном, добавляют пассированные овощи — получается основа для приготовления чипсов.

О вузе.

ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».