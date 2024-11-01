«Повторили видео из TikTok». Милиция Гродно нашла школьников, повторивших опасное видео из соцсетей

В Гродно правоохранители установили школьников-зацеперов, опасно катавшихся на общественном транспорте, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, в интернете распространилось видео с двумя школьниками, которые в областном центре прокатились на внешней лестнице троллейбуса.
— Опасные действия подростков не остались без внимания милиции, — подчеркнули в пресс-службе.
Выяснилось, что хулиганский поступок совершили два 13-летних друга. Школьники увидели в TikTok видео о зацеперах и захотели повторить «ради экстрима».
В УВД обратили внимание, что подростки плохо учатся в школе, их средний балл в районе 3−4, и также мальчики растут в неполных семьях без отцов.
— Милицией данные семьи взяты на контроль, — подчеркнули в пресс-службе.
Между тем минчанин хотел выбить из друга долг 35 тысяч долларов: «Бил по лицу и пневматическим пистолетом».
Еще пьяный белорус угнал машину и приехал к милиционерам в Дрогичине.