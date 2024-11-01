Дачные маршруты в Волгограде прекратят работу 5 ноября

Всего прекратят свою работу 12 сезонных автобусных маршрутов, которые осуществляют подвоз дачников к 14 СНТ по всему городу. В них волгоградцы могут оплатить проезд социальными проездными и транспортной картой «Волна». В дачный период льготники имеют право приобретать социальные проездные без предъявления справки о среднедушевом доходе.