Ученые из Новосибирска представят ускоренный бесконтактный 3D-сканер в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ускоренную версию бесконтактного 3D-сканера объектов представят ученые из Новосибирска в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах научно-производственного форума «Золотая долина» инженер-исследователь Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Владислав Зуев.
Ранее ученые нашли решение проблемы оптико-цифровых измерений трехмерной геометрии выпуклых, протяженных и крупных объектов без применения опорных маркеров на измеряемой поверхности. Они разработали специальный сканер, предусматривающий несколько фотоприемников, источник оптического излучения и специализированные алгоритмы обработки экспериментальных данных.
«Теперь мы планируем его (сканер — прим. ТАСС) значительно ускорить. Сейчас он позволяет делать одно измерение за три секунды. Но мы хотим, чтобы за одну секунду сканер делал уже более десяти измерений. Это будет скоростная система, которая позволит контролировать быстропротекающие процессы. В течение ближайшего года этого достигнем. В 2025 году, получается», — сказал собеседник ТАСС.
Основная функция 3D-сканера — восстановление трехмерного профиля предмета. Также устройство может сканировать объекты со сложными светоотражающими свойствами, например, наледь. В настоящее время прототип позволяет с точностью до миллиметра фиксировать рост льдинок и автоматически подавать сигнал об их появлении, что очень важно в авиации или при работе с ветрогенераторами в Арктике.
«Объект находится на расстоянии, мы можем его отсканировать бесконтактным методом, получить набор точек, координаты которых в пространстве мы знаем. Он обладает высокой точностью. Также сканер позволяет контролировать деформацию, например, лопасти самолета. Нужно отсканировать изначальную поверхность, а потом, после силовых испытаний, повторить это действие. Сканер зафиксирует любые изменения, что ускорит процесс восстановления», — рассказал Зуев ТАСС.
Научно-производственный форум «Золотая долина» организует и проводит с 31 октября по 1 ноября на своей площадке НГУ. Программа включает научные туры, пленарные заседания, тематические секции и выставку передовых проектов и изобретений. В 2023 году форум собрал более 1 тыс. участников. Среди результатов — формирование партнерств между представителями науки, университетов, индустрии, институтов развития и властных структур по выведению новых технологий и разработок в реальный сектор экономики.