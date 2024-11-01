Ученые из Новосибирска представят ускоренный бесконтактный 3D-сканер в 2025 году

«Теперь мы планируем его (сканер — прим. ТАСС) значительно ускорить. Сейчас он позволяет делать одно измерение за три секунды. Но мы хотим, чтобы за одну секунду сканер делал уже более десяти измерений. Это будет скоростная система, которая позволит контролировать быстропротекающие процессы. В течение ближайшего года этого достигнем. В 2025 году, получается», — сказал собеседник ТАСС.