В Казани временно изменят график движения троллейбуса № 1

Первые рейсы по маршруту № 1 будут следовать по такому пути: депо — улица Декабристов — улица Восстания — улица Кулахметова — улица Болотникова с поворотом налево — далее по маршруту. Все следующие рейсы будут выполняться по стандартному маршруту (с заездом на Горьковское шоссе).