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В Казани временно изменят график движения троллейбуса № 1

Начиная с завтрашнего дня, 2 ноября, в столице Татарстана будет временно изменен график движения троллейбусного маршрута 1. Об этом сообщает пресс-служба МУП Метроэлектротранс в своем Telegram-канале.

Источник: ИА Татар-информ

Причиной временных неудобств станут ремонтные работы, которые будут проводить специалисты энергохозяйства предприятия на пересечении улиц Болотникова и Кулахметова.

Первые рейсы по маршруту № 1 будут следовать по такому пути: депо — улица Декабристов — улица Восстания — улица Кулахметова — улица Болотникова с поворотом налево — далее по маршруту. Все следующие рейсы будут выполняться по стандартному маршруту (с заездом на Горьковское шоссе).

Изменения будут действовать до окончания работ. В связи с этим в МУП посоветовали пассажирам заранее планировать свой маршрут.