Коллектив экспертов определил условия неэффективности коллективной экспертизы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экономисты из России, Франции и Китая выяснили, что коллективная экспертиза дает менее точные прогнозы по сравнению с мнениями индивидуальных экспертов при решении задач с высоким уровнем неопределенности и при отсутствии однозначно правильного ответа. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Результаты исследования показали, что эффективность того или иного подхода зависит от уровня определенности ситуации. В условиях определенности, где вероятность успеха каждого из вариантов примерно известна, коллективный подход позволяет собрать больше данных и выдать общее решение. Обсуждая и обрабатывая информацию вместе, группа специалистов может прийти к более точным выводам и минимизировать разногласия», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришел доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Степанов, а также его коллеги из французской бизнес-школы INSEAD и Нью-Йоркского университета в Шанхае (Китай) при всестороннем изучении того, насколько эффективно справляются с принятием решений или прогнозированием событий группы из нескольких экспертов, работающих коллективно или индивидуально.
Для получения подобных сведений ученые разработали математическую модель, при помощи которой они просчитали взаимодействия двух гипотетических экспертов, которые получали одну и ту же информацию о ситуации, но могли интерпретировать ее разными путями. Оба эксперта должны были дать как можно более точный прогноз и убедить в своей правоте лиц, принимающих решения. В модели были предусмотрены сценарии, в рамках которой эксперты или не знали о существовании друг друга, или же могли обмениваться мнениями и предоставлять единый вывод.
Проведенные учеными расчеты показали, что эффективность коллективной и индивидуальной экспертизы сильно зависела от уровня неопределенности ситуации. При высокой неоднозначности коллективная экспертиза значительно хуже справлялась с поставленной задачей, что ученые связывают с отсутствием однозначно правильного ответа на поставленную перед экспертами задачу, а также с невозможностью оценить вероятность успеха для каждого из вариантов.
В число таких ситуаций, как отмечают исследователи, входят различные прогнозы по инфляции или росту ВВП, где сложность экономических процессов не позволяет заранее выделить «правильную» точку зрения, а также различные нестандартные медицинские случаи и прогнозы в обстановке с нестабильной политической ситуацией. Это следует учитывать как СМИ, так и руководителям при получении экспертных оценок, подытожили ученые.