Коллектив экспертов определил условия неэффективности коллективной экспертизы

Для получения подобных сведений ученые разработали математическую модель, при помощи которой они просчитали взаимодействия двух гипотетических экспертов, которые получали одну и ту же информацию о ситуации, но могли интерпретировать ее разными путями. Оба эксперта должны были дать как можно более точный прогноз и убедить в своей правоте лиц, принимающих решения. В модели были предусмотрены сценарии, в рамках которой эксперты или не знали о существовании друг друга, или же могли обмениваться мнениями и предоставлять единый вывод.