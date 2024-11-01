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Особый режим работы из-за надвигающейся бури ввели энергетики Ростовской области

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за прогноза погоды.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за возможной непогоды в северных и восточных районах региона. Информация поступила от компании «Россети Юг».

— К ликвидации нештатных ситуаций готовы 237 бригад: 1416 специалистов и 505 единиц спецтехники, — прокомментировали в энергокомпании.

Жителям Дона напоминают: сообщить о перебоях с электричеством можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Юг».

Добавим, 2−6 ноября в Ростовской области ожидаются сильный ветер, дожди и мокрый снег. Также прогнозируется повышение уровня воды в Таганрогском заливе и в устье реки Дон.