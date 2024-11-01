Особый режим работы из-за надвигающейся бури ввели энергетики Ростовской области

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за возможной непогоды в северных и восточных районах региона. Информация поступила от компании «Россети Юг».
— К ликвидации нештатных ситуаций готовы 237 бригад: 1416 специалистов и 505 единиц спецтехники, — прокомментировали в энергокомпании.
Жителям Дона напоминают: сообщить о перебоях с электричеством можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Юг».
Добавим, 2−6 ноября в Ростовской области ожидаются сильный ветер, дожди и мокрый снег. Также прогнозируется повышение уровня воды в Таганрогском заливе и в устье реки Дон.