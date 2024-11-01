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Холодную воду отключат в Самаре 6 и 7 ноября

В Самаре из-за ремонтно-профилактических работ жители временно останутся без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Самаре отключат холодную воду на нескольких улицах. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях все-таки придется перекрыть водоснабжение на несколько часов, — рассказали в пресс-службе.

В среду, 6 ноября, с 10:00 до 22:00 воды не будет в производственных базах и административных зданиях от улицы Ветлянской до Кировского моста. Жилые дома в список не попали.

В четверг, 7 ноября, с 09:00 до 21:00 без холодного водоснабжения останутся жители на улицах Стара Загора, 23, 25, 50, 52 и Гастелло, 47, 47а. Бойлер установят на улице Стара Загора, 52. Информация об отключениях является предварительной. В течение недели список работ могут скорректировать. Жителей просят при необходимости сделать запас воды.

ЖКХ