Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения

«На Балтийском флоте в связи с ухудшением гидрометеорологических условий объявлено штормовое предупреждение… Использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме», — говорится в сообщении.