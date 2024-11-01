Корабли Балтийского флота вернули на базу из-за штормового предупреждения

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Корабли и суда Балтийского флота, находившиеся в море, вернули на базу, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба флота.
«На Балтийском флоте в связи с ухудшением гидрометеорологических условий объявлено штормовое предупреждение… Использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погодных условий откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, а также приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.
На сухопутных полигонах в Калининградской области, где военнослужащие флота проводят плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.
«Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС», — добавили в пресс-службе.
Ранее ГУМЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе с усилением ветра до 25 метров в секунду.