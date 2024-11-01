Антициклон принес в Волгоград сильный ветер со снегом и резкое похолодание

После небольшого потепления на Волгоград и область обрушится антициклон и резкое похолодание. МЧС предупредило о надвигающейся непогоде. В период с 1 по 3 ноября в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду, а в отдельных районах и до 28 метров, и осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег и наоборот. Ветер принесет серьезное похолодание, отмечают в спасательном ведомстве.