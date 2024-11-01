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Антициклон принес в Волгоград сильный ветер со снегом и резкое похолодание

МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде.

Сейчас в Олбани: +19° 7 м/с 68% 751 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

После небольшого потепления на Волгоград и область обрушится антициклон и резкое похолодание. МЧС предупредило о надвигающейся непогоде. В период с 1 по 3 ноября в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду, а в отдельных районах и до 28 метров, и осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег и наоборот. Ветер принесет серьезное похолодание, отмечают в спасательном ведомстве.

Волгоградцев просят быть очень осторожными на улице, беречь себя, своих близких и свои машины, которые могут пострадать от падения деревьев, рекламных и прочих металлических конструкций. В помещениях стоит закрывать окна, а машины закрыть в гараж или на закрытые парковки.

Автомобилистов просят в непогоду соблюдать скоростной режим и держать достаточную дистанцию — может быть скользко. При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по номеру «101».