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Название альбома Charli XCX «Brat» стало словом года по версии словаря Collins

Лексикографы британского словаря Collins признали название пластинки певицы Charli XCX «Brat» главным словом 2024 года. Среди десяти слов года также оказалось era, получившее популярность из-за тура Тейлор Свифт The Eras Tour.

Источник: Звук

Лексикографы британского словаря Collins признали название пластинки певицы Charli XCX «Brat» главным словом 2024 года. Среди десяти слов года также оказалось era, получившее популярность из-за тура Тейлор Свифт The Eras Tour.

Основное определение brat от Collins — «кто-то, обычно ребенок, кто плохо себя ведет или раздражает вас». Однако благодаря феномену релиза слово получило дефиницию «уверенный, независимый гедонист», уточняет The Guardian.

Вышедшая в июне шестая пластинка Charli XCX породила целое явление под названием brat summer. В октябре же артистка представила новую версию лонгплея с ремиксами.