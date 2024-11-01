Омские архитекторы одобрили проект строительства нового ЖК на 6-й Северной

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об итогах прошедшего сегодня, 1 ноября, архитектурно-градостроительного совета. На нем было рассмотрено два проекта будущей застройки. Один из них омские архитекторы единогласно одобрили, а второй отправили на доработку.