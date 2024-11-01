Омские архитекторы одобрили проект строительства нового ЖК на 6-й Северной

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об итогах прошедшего сегодня, 1 ноября, архитектурно-градостроительного совета. На нем было рассмотрено два проекта будущей застройки. Один из них омские архитекторы единогласно одобрили, а второй отправили на доработку.
Одобрение получил проект жилого комплекса в границах улиц 6-й Северной и Осоавиахимовской. Инвестором проекта выступает известный омский предприниматель Шамил Шихмирзаев. Она развивает ресторан «Шато», а недавно выкупил СМИ «БК55».
«Жилой комплекс, что называется, соразмерен человеку, планировкой разделен на активную и тихую зоны. Предусмотрен удобный зеленый променад. Решен вопрос с парковочными местами. Проработана тема с необходимой социальной инфраструктурой. Инвестор берет на себя повышенные обязательства в этом направлении. Кроме того, застройщик намерен качественно благоустроить прилегающие территории», — отметил Сергей Шелест.
А вот второй проект, строительства жилого дома по улицам Конева —3-я Енисейская, архитекторы отправили на доработку. Помимо внешнего вида здания, у специалистов возникли вопросы к инженерным решениям. Объект располагается рядом с рекой Замарайкой, что требует соблюдения особых требований к безопасности конструкций — грунт вблизи реки сложный.