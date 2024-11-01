«Стеклянный пол и подсветка». Самый длинный в Беларуси подвесной мост могут открыть на новогодние праздники

На время ремонта мост в Мостах полностью разобрали. На данный момент канаты весом около 40 тонн и длинною 2,5 километра уже готовы к монтажу. Сейчас строятся опоры, на которых будет висеть мост, готовы две из четырех. Участок посередине моста будет стеклянным при этом его еще украсит необычная подсветка.