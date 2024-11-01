«Стеклянный пол и подсветка». Самый длинный в Беларуси подвесной мост могут открыть на новогодние праздники

В Мостах продолжается строительство самого длинного в Беларуси подвесного моста, сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.
Раннее мы писали, что самый длинный подвесной мост в Беларуси демонтировали в Мостах.
Это связано с реконструкцией в райцентре путепровода. Работы по строительству моста должны завершиться в первом квартале 2025 года. Однако это может произойти и раньше, и мост могут открыть к новогодним праздникам.
На время ремонта мост в Мостах полностью разобрали. На данный момент канаты весом около 40 тонн и длинною 2,5 километра уже готовы к монтажу. Сейчас строятся опоры, на которых будет висеть мост, готовы две из четырех. Участок посередине моста будет стеклянным при этом его еще украсит необычная подсветка.
К слову, 2 ноября Мосты спустя 27 лет примут главный областной праздник хлеборобов «Дожинки-2024».
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