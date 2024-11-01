Ученые РФ с помощью селена смогли увеличить урожайность и лекарственные свойства шалфея

По информации пресс-службы, ученые в течение шести недель распыляли на растения водные растворы с содержанием органических (аминокислоты селен-метионин и селен-цистеин) и неорганических (селенат и селенит) форм селена, в результате чего скорость фотосинтеза увеличилась на 67%. «Исследования показали, что органические формы селена увеличивали массу растений на 65% по сравнению с группой контроля (необработанными растениями), а количество листьев — на 25%. Неорганические формы повысили эти параметры на 20,5% и 9% соответственно. При этом при использовании как неорганических, так и органических форм селена содержание этого элемента в растении превысило контрольное значение минимум в 30 раз», — говорится в сообщении.