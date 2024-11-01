С возрастом в согласии: The Cure выпустила первый за 16 лет альбом — о прощаниях

Правда, уже через год Смит признался, что снова не понимает, в каком виде и когда выйдет новый альбом. В 2021-м — опять вернулся к планам по выпуску двух пластинок, а заодно добавил, что намеревается выпустить сольный альбом — чистую шумовую авангардную работу. Через год музыканты The Cure включили в свою концертную программу несколько новых песен. И вот на календаре 1 ноября 2024 года, и обещанный альбом — Смит до сих пор настаивает, что он первый из двух записанных, — наконец можно послушать.