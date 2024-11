С возрастом в согласии: The Cure выпустила первый за 16 лет альбом — о прощаниях

Пожалуй, за исключением Alone, I Can Never Say Goodbye и Endsong, на альбоме не хватает действительно мощных песен, которые на 100% оправдывали бы такое долгое ожидание его выхода. Нет и слабых: ту же Drone: Nodrone или протяжную And Nothing Is Forever точно не назовешь прямо плохими или разочаровывающими. Но основная часть альбома — без малого 30 минут — по своим мелодиям точно не дотягивают до вечности. До амбиций, масштаба и глубины звучания музыки.