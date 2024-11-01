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«Шел по трассе и плакал». Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся под Полоцком

Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся в пригороде Полоцка.

Источник: Комсомольская правда

Милиционеры помогли ребенку, который проспал свою остановку и потерялся, сообщает телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Так, в Полоцком районе правоохранители помогли мальчику, который уснул в автобусе и потерялся. На трассе проезжающий водитель и сотрудники ГАИ, оказавшиеся рядом, обнаружили семилетнего мальчика.

Выяснилось, что семилетний мальчик возвращался со спортивной тренировки домой, но уснул в автобусе и проехал свою остановку. Проснувшись, мальчик понял, что находится даже не в городе. Мальчик вышел из транспорта и попытался самостоятельно сориентироваться, куда идти, он шел по трассе и плакал.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли школьнику, нашли маму мальчика и завезли ребенка к ней.

А милиция Гродно нашла школьников, повторивших опасное видео из соцсетей: «Повторили видео из TikTok».

Тем временем самый длинный в Беларуси подвесной мост могут открыть на новогодние праздники: «Стеклянный пол и подсветка».