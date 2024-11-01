«Шел по трассе и плакал». Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся под Полоцком

Выяснилось, что семилетний мальчик возвращался со спортивной тренировки домой, но уснул в автобусе и проехал свою остановку. Проснувшись, мальчик понял, что находится даже не в городе. Мальчик вышел из транспорта и попытался самостоятельно сориентироваться, куда идти, он шел по трассе и плакал.