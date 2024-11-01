«Шел по трассе и плакал». Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся под Полоцком

Милиционеры помогли ребенку, который проспал свою остановку и потерялся, сообщает телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Так, в Полоцком районе правоохранители помогли мальчику, который уснул в автобусе и потерялся. На трассе проезжающий водитель и сотрудники ГАИ, оказавшиеся рядом, обнаружили семилетнего мальчика.
Выяснилось, что семилетний мальчик возвращался со спортивной тренировки домой, но уснул в автобусе и проехал свою остановку. Проснувшись, мальчик понял, что находится даже не в городе. Мальчик вышел из транспорта и попытался самостоятельно сориентироваться, куда идти, он шел по трассе и плакал.
Сотрудники Госавтоинспекции помогли школьнику, нашли маму мальчика и завезли ребенка к ней.
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