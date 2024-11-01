Создан плазмонный катализатор для «зеленого» расщепления метана

Последующие опыты показали, что этого можно добиться при помощи генераторов плазмонов, состоящих на 97% из атомов меди, и на 3% — из атомов благородного металла родия. Катализаторы на базе подобных наночастиц способны расщеплять метан на водород и угарный газ при температуре порядка 450 градусов Цельсия и при этом они остаются стабильными на протяжении десятков часов. Как надеются химики, их разработка значительно удешевит производство водорода и сделает его менее вредным для окружающей среды.