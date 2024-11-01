Депутат предложил вернуть оценки за поведение в российских школах

Возрождение системы оценок за поведение позволит школе более эффективно реализовывать свой воспитательный потенциал. В 1990-е годы, отметил Ветров, направивший соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, образовательные учреждения пытались лишить воспитательной функции, но школы все равно ее выполняют.
Учителя при возрождении системы оценок за поведение смогут отмечать высокий уровень посещаемости занятий, вежливую коммуникацию со сверстниками и педагогами, опрятный вид учащихся. Кроме того, оценки за поведение позволят вернуться к классическим педагогическим традициям, актуальным в современную эпоху.
Напомним, что в настоящее время оценки за поведение в российских школах не выставляются, и это обстоятельство значительно усложняет учителям возможность контролировать действия учеников во время их нахождения в классах и школьных помещениях.
До этого депутат Ветров уже выступал с другим предложением по поводу поддержки учащихся. Он счел необходимым ввести практику разовых начислений средств на Пушкинскую карту для школьников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По мнению законодателя, ученики могли бы на зачисленные деньги приобретать школьные принадлежности, форму и обувь.