На проведение спортивного форума в Уфе потратили 320 млн рублей

Стало известно, во сколько обошлась организация форума «Россия — спортивная держава», проходившего в Уфе с 17 по 19 октября. Напомним, мероприятие посетил президент страны Владимир Путин.
Согласно сайту госзакупок, ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ “Дворец борьбы”» заключил 125 договоров, а Центр спортивной подготовки по фехтованию — 24. Общая стоимость договоров на поставку оборудования, перевозку и установку мебели, официальные приемы было потрачено 322,4 млн рублей.
Договоры были заключены с единственными поставщиками, а источники финансирования остались не разглашенными.
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