В Минске появится новый троллейбусный маршрут и изменятся несколько автобусных

Также некоторые автобусные маршруты будут восстановлены, так как ремонтные работы завершились. Речь идет о движении по путепроводу на пр. Жукова, который пролегает над ул. Карла Либкнехта. При этом на всех маршрутах, которые идут в обоих направлениях, будет остановка на пункте «Индустриальный». Сообщается и о восстановлении движения по путепроводу по ул. Долгобродской через железную дорогу. Все виды транспорта вновь будут двигаться по ул. Долгобродской от ул. Уральской до ул. Олега Кошевого. С 4 ноября возобновляется движение по постоянным трассам следующих автобусных маршрутов: № 84 «Слепянка — ДС Малиновка-4» и № 14 «Степянка — ДС Восточная».