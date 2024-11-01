В Минске появится новый троллейбусный маршрут и изменятся несколько автобусных

В Минске появится новый маршрут троллейбуса. Об этом сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».
Маршрут начнет работу с 4 ноября по будним. Номер, который он получит, — 65 «ДС Кунцевщина — ДС Дражня». В день будут осуществляться два рейса: от ДС «Кунцевщина» отправление в 6.38 и 20.39, от ДС «Дражня» — в 7.56 и 19.25.
Кроме того, в столице изменяются некоторые автобусные маршруты. С 1 ноября автобус № 3С будет ходить от Игуменского тракта до улицы Корзюки, проезжая по ул. Станислава Монюшко и ул. Виктора Турова. На обратном направлении изменений не предвидится.
Также некоторые автобусные маршруты будут восстановлены, так как ремонтные работы завершились. Речь идет о движении по путепроводу на пр. Жукова, который пролегает над ул. Карла Либкнехта. При этом на всех маршрутах, которые идут в обоих направлениях, будет остановка на пункте «Индустриальный». Сообщается и о восстановлении движения по путепроводу по ул. Долгобродской через железную дорогу. Все виды транспорта вновь будут двигаться по ул. Долгобродской от ул. Уральской до ул. Олега Кошевого. С 4 ноября возобновляется движение по постоянным трассам следующих автобусных маршрутов: № 84 «Слепянка — ДС Малиновка-4» и № 14 «Степянка — ДС Восточная».