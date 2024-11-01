За три года в Омской области капитально отремонтируют 46 учреждений образования

Министерство просвещения РФ одобрило заявку Омской области на капитальный ремонт учреждений образования на 2025 −2027 годы. За это время в регионе капитально отремонтируют 46 объектов.
Полный список учреждений разместил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.
Так, в Омской области будет отремонтирована 21 школа — 18 в районах области и 3 в Омске. В областном центре капремонт пройдет в школах № 13, 116 и 35.
Капремонт пройдет в 16 детсадах. В списке — 10 дошкольных учреждений в районах области и 6 в Омске.
Также капитально будут отремонтированы 9 колледжей. Среди них — Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, технологический колледж, колледж инновационных технологий, экономики и коммерции и медицинский колледж.