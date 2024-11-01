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За три года в Омской области капитально отремонтируют 46 учреждений образования

На ремонт этих объектов будет выделено федеральное финансирование.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения РФ одобрило заявку Омской области на капитальный ремонт учреждений образования на 2025 −2027 годы. За это время в регионе капитально отремонтируют 46 объектов.

Полный список учреждений разместил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

Так, в Омской области будет отремонтирована 21 школа — 18 в районах области и 3 в Омске. В областном центре капремонт пройдет в школах № 13, 116 и 35.

Капремонт пройдет в 16 детсадах. В списке — 10 дошкольных учреждений в районах области и 6 в Омске.

Также капитально будут отремонтированы 9 колледжей. Среди них — Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, технологический колледж, колледж инновационных технологий, экономики и коммерции и медицинский колледж.