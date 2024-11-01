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МЧС рассылает белорусам СМС о ветре 24 м/с на 2 ноября

МЧС предупредило белорусов о сильном ветре до 24 м/с на 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в субботу, 2 ноября, прогнозируется сильный ветер. Об этом предупреждает МЧС и синоптики.

Так в пятницу, 1 ноября, МЧС стал рассылать белорусам СМС об усилении ветра.

«1 и 2 ноября ожидается сильный ветер до 24 м/с. Будьте осторожны», — говорится в СМС-рассылке ведомства по чрезвычайным ситуациям, которые получили читатели «КП».

Также и в Белгидромет объявили оранжевый уровень опасности из-за ветреной погоды 2 ноября. Сообщается, что в субботу на большей части Беларуси, а также в Минске ожидается усиление ветра. Ветер будет западного направления, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду. А местами по стране порывы ветра будут составлять 21 — 24 метра в секунду.

МЧС предупредил о сильном ветер в Беларуси. Фотоиллюстрация: читатель «КП».

А еще мощнейшая вспышка произошла на Солнце ночью 1 ноября — что ждать белорусам.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября: «До −4 с дождем и снегом к выходным».

Также самый длинный в Беларуси подвесной мост могут открыть на новогодние праздники: «Стеклянный пол и подсветка».