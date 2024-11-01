МЧС рассылает белорусам СМС о ветре 24 м/с на 2 ноября

Также и в Белгидромет объявили оранжевый уровень опасности из-за ветреной погоды 2 ноября. Сообщается, что в субботу на большей части Беларуси, а также в Минске ожидается усиление ветра. Ветер будет западного направления, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду. А местами по стране порывы ветра будут составлять 21 — 24 метра в секунду.