МЧС рассылает белорусам СМС о ветре 24 м/с на 2 ноября

В Беларуси в субботу, 2 ноября, прогнозируется сильный ветер. Об этом предупреждает МЧС и синоптики.
Так в пятницу, 1 ноября, МЧС стал рассылать белорусам СМС об усилении ветра.
«1 и 2 ноября ожидается сильный ветер до 24 м/с. Будьте осторожны», — говорится в СМС-рассылке ведомства по чрезвычайным ситуациям, которые получили читатели «КП».
Также и в Белгидромет объявили оранжевый уровень опасности из-за ветреной погоды 2 ноября. Сообщается, что в субботу на большей части Беларуси, а также в Минске ожидается усиление ветра. Ветер будет западного направления, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду. А местами по стране порывы ветра будут составлять 21 — 24 метра в секунду.
МЧС предупредил о сильном ветер в Беларуси. Фотоиллюстрация: читатель «КП».
А еще мощнейшая вспышка произошла на Солнце ночью 1 ноября — что ждать белорусам.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября: «До −4 с дождем и снегом к выходным».
Также самый длинный в Беларуси подвесной мост могут открыть на новогодние праздники: «Стеклянный пол и подсветка».