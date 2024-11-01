Как изменятся маршруты общественного транспорта в День народного единства

Несколько улиц ограничат для машин в Нижнем Новгороде в День народного единства. Ограничения введут 4 ноября, сообщили в администрации города.
Так, с 00.01 до 18.00 4 ноября перекроют следующие улицы:
Зеленский съезд — на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Широкой, от улицы Октябрьской до улицы Широкой;
Широкая улица;
Рождественская улица — на участке от переулка Нагорного до улицы Широкой;
площадь Народного единства;
Ивановский съезд.
Из-за ограничений изменятся маршруты общественного транспорта;
автобусы А-3, А-19, А-61, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-70, Т-74, Т-91, 226, 304 поедут по Похвалинскому съезду, улицам Маслякова, Ильинской, Добролюбова, Октябрьской, Варварской (в направлении нагорной части города) и по улицам Алексеевской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду (в направлении заречной части);
автобусы А-5 будет пустят по Похвалинскому съезду, Нижне-Волжской набережной в оба направления;
автобусы автобусы А-52, А-71, А-95 поедут до конечного остановочного пункта «Катер Герой» по Нижне-Волжской набережной в оба направления.
Платные парковки в Нижнем Новгороде в праздничные дни будут работать бесплатно. Не придется платить за них с 20.00 2 ноября до 08.00 5 ноября.
Напомним, что в День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде пройдет обширная праздничная программа. Главной локацией станет площадь Народного Единства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что салюта не будет на День народного единства в Нижнем Новгороде.