Воронежцев предупредили о некорректной работе информационных табло на остановках

В управлении транспорта Воронежа признали некорректную работу информационных табло на городских остановках. Многие горожане были свидетелями случаев, когда время ожидания нужного автобуса отображали какими-то нереальными сроками — 40 минут или больше часа. На самом деле маршрутка подъезжала раньше.
Транспортные чиновники заявили, что сейчас информационные табло перенастроили. Теперь в случае каких-то проблем они не будут отображать взятые с потолка цифры. Просто появится пусть не информативная, но честная надпись: «Недостаточно данных от системы навигации для определения времени прибытия транспорта».