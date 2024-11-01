Воронежцев предупредили о некорректной работе информационных табло на остановках

Транспортные чиновники заявили, что сейчас информационные табло перенастроили. Теперь в случае каких-то проблем они не будут отображать взятые с потолка цифры. Просто появится пусть не информативная, но честная надпись: «Недостаточно данных от системы навигации для определения времени прибытия транспорта».