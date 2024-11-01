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Воронежцев предупредили о некорректной работе информационных табло на остановках

Теперь если график движения автобусов определить нельзя, на табло будет появляться специальная надпись.

Источник: Комсомольская правда

В управлении транспорта Воронежа признали некорректную работу информационных табло на городских остановках. Многие горожане были свидетелями случаев, когда время ожидания нужного автобуса отображали какими-то нереальными сроками — 40 минут или больше часа. На самом деле маршрутка подъезжала раньше.

Транспортные чиновники заявили, что сейчас информационные табло перенастроили. Теперь в случае каких-то проблем они не будут отображать взятые с потолка цифры. Просто появится пусть не информативная, но честная надпись: «Недостаточно данных от системы навигации для определения времени прибытия транспорта».