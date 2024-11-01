Мужа экс-главы Коркино могут лишить депутатского мандата

Прокуратура потребовала наказать депутата Собрания депутатов Коркинского муниципального округа Виктора Лощинина, который, будучи супругом сложившей на днях полномочия главы муниципалитета Натальи Лощиноной, голосовал за ее назначение на эту должность в 2022 году, несмотря на конфликт интересов. Мандат депутата могут отозвать в связи с утратой доверия, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.