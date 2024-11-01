Мужа экс-главы Коркино могут лишить депутатского мандата

Прокуратура потребовала наказать депутата Собрания депутатов Коркинского муниципального округа Виктора Лощинина, который, будучи супругом сложившей на днях полномочия главы муниципалитета Натальи Лощиноной, голосовал за ее назначение на эту должность в 2022 году, несмотря на конфликт интересов. Мандат депутата могут отозвать в связи с утратой доверия, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
После проведенной проверки выяснилось, что 24 ноября 2022 года на заседании об избрании главой Коркино Натальи Лощининой ее муж не устранился от участия в голосовании как заинтересованное лицо и поддержал ее кандидатуру.
Кроме того, супруги не подали в комиссию по урегулированию конфликта интересов уведомления о существовании личной заинтересованности. Заседания по этому поводу не проводились.
«Непринятие мер к урегулированию конфликта интересов влечет ответственность в виде досрочного прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия», — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, что Наталья Лощинина подала в отставку 30 октября, вскоре после цыганских погромов, прокатившихся по городу в ответ на убийство 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой. Временно исполняющим обязанности главы округа назначили Александра Орла, который специально для этого оставил пост главы Ленинского района Челябинска.