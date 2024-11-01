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Врач из Уфы раскрыла симптомы, которые проявляются из-за магнитных бурь

Уфимский врач рассказала, кто особенно уязвим перед магнитными бурями.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие симптомы могут вызвать магнитные бури у метеозависимых. По словам заведующей ОМП поликлиники № 50 Уфы Айгули Арслановой, чаще всего пациенты, которые чувствительны к изменениям погоды, жалуются на головную боль, головокружение, слабость, утомляемость, боль в сердце.

У многих в эти дни могут появляться проблемы со сном, проявляться тревожность, повышаться раздражительность, обостряться хронические заболевания.

Медик отметила, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, особенно у определенных групп людей. Среди них люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, астматики и пожилые люди, передает UfaTime.ru.

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