Здоровье — в кредит: Ростовчанки открыли медцентр по омоложению и обманули 55 жительниц Липецка

В городе Липецке сотрудники полиции задержали трех жительниц Ростовской области, которые пытались заработать на стремлении женщин к красоте. И организовавших в городе незаконный медицинский бизнес по омоложению. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В помещении центра прошли обыски. Скриншот из видео МВД России.
НЕТ ДЕНЕГ — БЕРИ КРЕДИТ.
В полиции считают, что оздоровительный центр в Липецке, который открыли дончанки, работал почти восемь месяцев — с сентября прошлого года по май текущего.
— В нем они предлагали женщинам пройти процедуру омоложения, а также провести профилактику заболеваний. Находясь под психологическим воздействием, граждане заключали договоры об оказании платных медицинских и оздоровительных услуг.
При этом сотрудники, как считают в полиции, вводили клиенток в заблуждение, рассказывая о состоянии их здоровья ложную информацию.
— Если у людей не было денег оплатить услуги, женщин уговаривали оформить кредит.
Оборудование, используемое в центре, оказалось немедицинским. Скриншот из видео МВД России.
УЩЕРБ УЖЕ ВОЗМЕСТИЛИ.
— Установлено, что изъятое в офисе псевдоцелительное оборудование не относится к категории медицинского. Оно не предназначено для диагностики и лечения.
Во время обысков, которые прошли в центре и в домах задержанных, полицейские изъяли также компьютеры, документы, смартфоны и разную аппаратуру. Помимо этого, у них арестовали и банковские счета.
Как оказалось, в среднем, за курс процедур подозреваемые брали около 200 тысяч рублей. Следствие возбудило 55 — по числу потерпевших — уголовных дел по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Их обманули более чем на восемь миллионов (!) рублей. Потом их соединили в одно.
— Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Они уже добровольно возместили ущерб десяти пострадавшим людям. Если дело дойдет до суда, а ростовчанок признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.