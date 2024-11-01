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Здоровье — в кредит: Ростовчанки открыли медцентр по омоложению и обманули 55 жительниц Липецка

Ростовчанки обманули на 8 млн рублей жительниц Липецка, которые хотели выглядеть моложе.
Источник: Комсомольская правда

В городе Липецке сотрудники полиции задержали трех жительниц Ростовской области, которые пытались заработать на стремлении женщин к красоте. И организовавших в городе незаконный медицинский бизнес по омоложению. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В помещении центра прошли обыски. Скриншот из видео МВД России.

НЕТ ДЕНЕГ — БЕРИ КРЕДИТ.

В полиции считают, что оздоровительный центр в Липецке, который открыли дончанки, работал почти восемь месяцев — с сентября прошлого года по май текущего.

— В нем они предлагали женщинам пройти процедуру омоложения, а также провести профилактику заболеваний. Находясь под психологическим воздействием, граждане заключали договоры об оказании платных медицинских и оздоровительных услуг.

При этом сотрудники, как считают в полиции, вводили клиенток в заблуждение, рассказывая о состоянии их здоровья ложную информацию.

— Если у людей не было денег оплатить услуги, женщин уговаривали оформить кредит.

Оборудование, используемое в центре, оказалось немедицинским. Скриншот из видео МВД России.

УЩЕРБ УЖЕ ВОЗМЕСТИЛИ.

— Установлено, что изъятое в офисе псевдоцелительное оборудование не относится к категории медицинского. Оно не предназначено для диагностики и лечения.

Во время обысков, которые прошли в центре и в домах задержанных, полицейские изъяли также компьютеры, документы, смартфоны и разную аппаратуру. Помимо этого, у них арестовали и банковские счета.

Как оказалось, в среднем, за курс процедур подозреваемые брали около 200 тысяч рублей. Следствие возбудило 55 — по числу потерпевших — уголовных дел по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Их обманули более чем на восемь миллионов (!) рублей. Потом их соединили в одно.

— Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Они уже добровольно возместили ущерб десяти пострадавшим людям. Если дело дойдет до суда, а ростовчанок признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.