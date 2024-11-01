Здоровье — в кредит: Ростовчанки открыли медцентр по омоложению и обманули 55 жительниц Липецка

Как оказалось, в среднем, за курс процедур подозреваемые брали около 200 тысяч рублей. Следствие возбудило 55 — по числу потерпевших — уголовных дел по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Их обманули более чем на восемь миллионов (!) рублей. Потом их соединили в одно.