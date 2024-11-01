Хаски выпустил песню «Шансон 2» и клип на нее

Хип-хоп-артист Хаски представил композицию «Шансон 2». Судя по всему, трек должен войти в мини-альбом с шансоном, который музыкант обещал выпустить после нового полноформатника.
Автор музыки к песне — электронный исполнитель Pixelord. По лирике произведение напоминает романс («Не воскресай, не воскресай, моя безумная мечта»).
В снятом Виталием Акимовым видео на «Шансон 2» нет сюжета: просто Хаски поет на фоне лесной посиделки у костра с шашлыками. В финале камера уходит на небо, где солнце напоминает фигуру ангела.
В июне рэпер выпустил ролик на трек «Сколько стоят деньги?».