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Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем

Как сообщили в клубе, по семейным обстоятельствам игроку пришлось вернуться в Канаду.

Источник: Комсомольская правда

Омский «Авангард» расторг контракт с одним из самых результативных нападающих, канадским игроком Линденом Веем.

Как пояснили в клубе, у хоккеиста возникли семейные обстоятельства, потребовавшие его срочного возвращения в Канаду.

«Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — напутствовал Вея «Авангард».

Линден Вей выступал за «ястребов» с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Напомним, в минувшей игре с «Ладой» именно он стал автором единственного гола «Авангарда».