Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем

Омский «Авангард» расторг контракт с одним из самых результативных нападающих, канадским игроком Линденом Веем.
Как пояснили в клубе, у хоккеиста возникли семейные обстоятельства, потребовавшие его срочного возвращения в Канаду.
«Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — напутствовал Вея «Авангард».
Линден Вей выступал за «ястребов» с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12) в 20 матчах КХЛ. Напомним, в минувшей игре с «Ладой» именно он стал автором единственного гола «Авангарда».