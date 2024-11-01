В Калининградской области — резкий рост смертности

В этот период родилось 5060 детей, что на 109 меньше, чем в январе-августе прошлого года. Однако при этом существенно — на 611 человек — выросло число смертей: за 8 месяцев скончалось 8674 человека, в том числе 13 детей в возрасте до одного года.