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В Калининградской области — резкий рост смертности

Естественная убыль населения Калининградской области в январе-августе 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 720 человек — число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз.

В этот период родилось 5060 детей, что на 109 меньше, чем в январе-августе прошлого года. Однако при этом существенно — на 611 человек — выросло число смертей: за 8 месяцев скончалось 8674 человека, в том числе 13 детей в возрасте до одного года.

Естественная убыль населения достигла 3614 человек, хотя в прошлом году составляла 2894.

В Калининградской области заключено 5284 брака, что на 130 больше, чем за 8 месяцев 2023 года. Разводов стало чуть меньше — 3772 против 3867.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.

демография