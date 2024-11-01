Ученый: Зимы в Казани стали теплее и короче на несколько дней

Весны же, по словам ученого, теперь начинаются на один-два дня раньше. В ноябре среднемесячная норма температуры в столице Татарстана составляет (по данным с 1991 по 2020 год) −2,5 градуса, а сумма осадков соответствует 45 миллиметрам. В декабре норма среднемесячной температуры составляет −8 градусов, а сумма осадков — около 50 миллиметров. В январе норма среднемесячной температуры в городе −10 градусов, а осадков в норме выпадает на уровне 46 миллиметров, в феврале норма среднемесячной температуры −9,6 градуса, а норма осадков — 37 миллиметров.