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Ученый: Зимы в Казани стали теплее и короче на несколько дней

В последние годы зимы в Казани становятся более короткими и теплыми. Об этом Татар-информу сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Сейчас в Олбани: +22° 7 м/с 50% 751 мм рт. ст. +15°

«Переход среднесуточной температуры через отметку в −5 градусов идет с запаздыванием со скоростью примерно два дня за десять лет. Тенденция такая, что зимы становятся короче и теплее на 0,5 градуса за десять лет», — пояснил собеседник агентства.

Весны же, по словам ученого, теперь начинаются на один-два дня раньше. В ноябре среднемесячная норма температуры в столице Татарстана составляет (по данным с 1991 по 2020 год) −2,5 градуса, а сумма осадков соответствует 45 миллиметрам. В декабре норма среднемесячной температуры составляет −8 градусов, а сумма осадков — около 50 миллиметров. В январе норма среднемесячной температуры в городе −10 градусов, а осадков в норме выпадает на уровне 46 миллиметров, в феврале норма среднемесячной температуры −9,6 градуса, а норма осадков — 37 миллиметров.