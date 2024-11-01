Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области отреагировал на уход Сергея Корниленко из «Крыльев»

Глава региона Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию в «Крыльях Советов».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на уход спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Глава региона прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

«Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет», — написал Федорищев.

Напомним, встреча прошла 9 октября на фоне участившихся слухов о возможной смене Игоря Осинькина. На ней губернатор сказал, что никаких кадровых перестановок в «Крыльях Советов» до конца сезона не будет.

«Крылья Советов» объявили, что спортивный директор Сергей Корниленко покидает клуб «по соглашению сторон» 31 октября 2024 года. Его называют легендой «Крыльев» — он играл за самарскую команду, забил больше всех голов в российской истории клуба, а после завершения карьеры остался в «КС» в качестве спортивного директора.