Губернатор Самарской области отреагировал на уход Сергея Корниленко из «Крыльев»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на уход спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Глава региона прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.
«Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет», — написал Федорищев.
Напомним, встреча прошла 9 октября на фоне участившихся слухов о возможной смене Игоря Осинькина. На ней губернатор сказал, что никаких кадровых перестановок в «Крыльях Советов» до конца сезона не будет.
«Крылья Советов» объявили, что спортивный директор Сергей Корниленко покидает клуб «по соглашению сторон» 31 октября 2024 года. Его называют легендой «Крыльев» — он играл за самарскую команду, забил больше всех голов в российской истории клуба, а после завершения карьеры остался в «КС» в качестве спортивного директора.