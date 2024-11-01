Губернатор Самарской области отреагировал на уход Сергея Корниленко из «Крыльев»

«Крылья Советов» объявили, что спортивный директор Сергей Корниленко покидает клуб «по соглашению сторон» 31 октября 2024 года. Его называют легендой «Крыльев» — он играл за самарскую команду, забил больше всех голов в российской истории клуба, а после завершения карьеры остался в «КС» в качестве спортивного директора.